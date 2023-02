Würzburg/Schweinfurt

24.02.2023

Weil es mehr Drogen- und Alkoholfahrten gibt: Polizei kündigt mehr Verkehrskontrollen in Unterfranken an

Mehr Alkohol und andere Drogen am Steuer? Das will Unterfrankens Polizeipräsident Detlev Tolle so nicht hinnehmen.

Plus Immer mehr Menschen in Unterfranken setzen sich betrunken oder im Drogenrausch hinters Steuer. Der Polizeipräsident will das nicht hinnehmen und kündigt Konsequenzen an.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Das Fahren auf Unterfrankens Straßen ist gefährlicher geworden. Denn die Kontrollen der Polizei zeigen: Die Zahl derer, die sich trotz Alkohol oder anderer Drogen ans Steuer setzen, ist bedenklich gestiegen. So kletterte laut Polizeisprecher Enrico Ball die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Jahr 2022 um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Die Zahl der Unfälle, bei denen Beteiligte unter anderen berauschenden Mitteln oder Medikamenten standen, stieg sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). "Für beide Unfallarten stellt dies einen Höchststand in den letzten zehn Jahren dar", betont Ball.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen