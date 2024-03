Würzburg

14.03.2024

Das Wein am Stein- Festival in Würzburg findet 2024 wieder statt: Das sind die ersten Infos

Plus Noch ist es etwas hin, bis Mitte Juli das Weinfest am Stein beginnt. Das Musikprogramm steht aber bereits fest und auch der Kartenvorverkauf läuft.

Von Ernst Lauterbach

Auch in diesem Jahr findet wieder das Wein am Stein-Festival in Würzburg statt - diesmal vom 11. bis 28. Juli. Die Tischpakete sind bereits ausverkauft, am Sonntag, 17. März, ab 12 Uhr beginnt der Online-Vorverkauf für die Einzeltickets und Studitickets für eines der beliebtesten Weinfeste in Franken, wie viele Besucherinnen und Besucher sagen. Manche davon sind ehemalige Studenten, die extra für das Fest Urlaub nehmen, um an ihrem früheren Studienort in weinseligen Erinnerungen zu schwelgen.

Das Weinfest am Stein unterscheidet sich von anderen Weinfesten durch das Musikprogramm.

Was das Weinfest am Stein von den meisten anderen fränkischen Weinfesten unterscheidet, ist das Musikprogramm. Weingut-Chef Ludwig Knoll hat bereits Bands an den Stein verpflichtet, die es zu nationaler oder internationaler Bekanntheit brachten. Tochter Antonia Knoll, die mittlerweile die Organisation des Festes übernommen hat, scheint dieses Händchen geerbt zu haben.

