Wein am Stein in Würzburg: Wie die Vorbereitungen zum Festival laufen und welche Künstler kommen werden

Mit Plätzen mitten in den Weinreben gehört das Wein am Stein-Festival mit zu den beliebtesten Weinfesten in der Region.

Plus Vom 12. bis 29. Juli findet wieder das Wein am Stein-Festival in Würzburg statt. Mehr als 25 Bands werden kommen – das benötigt eine Menge Planung. Welche die bekanntesten Künstler sind.

Von Sophia Scheder

Mit seiner Lage mitten in den Weinbergen und hoch über den Dächern von Würzburg gehört das Wein am Stein zu den etablierten Festival-Institutionen der Stadt. Was als kleines Weinfest für die Freunde der Familie Knoll im Jahr 1986 begann, hat sich zu einem der bekanntesten und beliebtesten Weinfeste in ganz Franken entwickelt. In diesem Jahr wird unter dem Motto "Level Up" zum ersten Mal immer nur Mittwoch bis Sonntag gefeiert. Vom 12. bis 29. Juli ist es wieder so weit.

Die Planungen laufen derzeit auf Hochtouren, wie Junior-Chefin Antonia Knoll im Gespräch mit der Redaktion sagt. "Natürlich bereiten wir uns nicht erst kurz vor Beginn vor, die Vorbereitungen laufen das ganze Jahr. Aber mit den ganzen Neuerungen in diesem Jahr haben wir natürlich umso mehr Vorplanungsarbeit."

