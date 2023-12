Würzburg/Schweinfurt

11.12.2023

Welle von RSV-Erkrankungen bei Kindern: So ist die Lage an den Klinken in Unterfranken mit dem Virus

Fieber, Husten, ein rasselnder Atem: All das kann auf eine RSV-Infektion bei Kindern hindeuten.

Plus Die erste RSV-Welle erreicht Bayern: In Kliniken auch in Unterfranken häufen sich Fälle der Atemwegsinfektion. Vor allem bei Kleinkindern gibt es schwere Verläufe.

Von Claudia Kneifel

Schnupfen, Husten, hohes Fieber: Viele Neugeborene und Säuglinge machen derzeit eine akute Atemwegsinfektion durch. Das Respiratorische Syncytial-Virus, kurz RS-Virus, kann zu schwerer Atemnot führen und ist vor allem für Säuglinge gefährlich.

Wie ist die Lage mit RSV-Erkrankungen bei den Kliniken in Unterfranken?

Noch ist die erste RSV-Welle nicht vollständig in der Region angekommen, die Krankenhäuser rechnen aber mit einem weiteren Anstieg der Zahlen. Die Missio Kinderklinik in Würzburg ist bereits gut gefüllt, aber nicht überfüllt, sagt Daniela Kalb, Pressesprecherin am Klinikum Würzburg Mitte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

