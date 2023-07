Würzburg

Wenn Achim Könneke 2024 das Rathaus verlässt: Würzburger Kulturszene fürchtet um Posten des Kulturreferenten

Plus Dass Achim Könneke das Würzburger Rathaus 2024 verlässt, steht fest. Unter den Kulturschaffenden geht die Angst um, das Kulturreferat könnte dann an Bedeutung verlieren. Was ist dran?

Die Nachricht vom März dieses Jahres hat in der Würzburger Kulturszene Aufsehen erregt, jetzt sorgt sie auch für Befürchtungen: Am 15. März hatte Würzburgs Kulturreferent Achim Könneke angekündigt, nach seiner sechsjährigen Amtsperiode, die im Juni 2024 zu Ende geht, nicht erneut für die Funktion zu kandidieren. Könneke hatte private Motive und den Wunsch nach beruflicher Neuorientierung als Gründe genannt.

Bereits damals hatten sich Würzburger Kulturschaffende auf Social Media bedauernd zu der Entscheidung geäußert. Inzwischen fürchtet man aber vor allem in der freien Kulturszene, dass mit dem Weggang Könnekes gleich auch der Referentenposten im Rathaus wegfallen könnte. "Es kursieren Gerüchte, dass die Stelle des Kulturreferenten nicht neu besetzt werden soll", heißt es im Entwurf eines offenen Briefes, der in der Szene die Runde macht und in dem Wiederbesetzung des Postens nach Könnekes Weggang gefordert wird. "Es braucht eine professionell ausgebildete und im Kulturbereich ausgewiesene Persönlichkeit, die die Interessen der Kultur auf Augenhöhe mit anderen Referent:innen vertritt", heißt es darin.

