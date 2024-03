Wenn aus 1000 Euro pro Festmeter 25 werden: "Neue" Käferarten befallen die Eichen im Wald bei Karlstadt

Plus Trotz neuer forstwirtschaftlicher Herausforderungen konnte 2023 ein Rekordgewinn erzielt werden. Die Brennholzpreise sollen in diesem Jahr nicht steigen.

Der Eichenprachtkäfer klingt eigentlich ganz nett. Wenn die Leiterin des Karlstadter Forstreviers, Claudia Stiglbrunner, aber im Bau-, Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss von ihm erzählt, vergeht dieser Eindruck schnell. Die absterbende Buche führt zu einem veränderten Bestandsklima im Karlstadter Wald. "Es wird wärmer und somit kommen neue Arten von Käfern zum Vorschein. Den Eichenprachtkäfer gibt es schon lange, aber jetzt kann er bei uns auch invasiv werden und unsere Eichenwälder bedrohen", erklärte Stiglbrunner dem Gremium am Dienstagabend.

Hinzu gesellt sich auch der Eichenkernkäfer, der sich dem Namen nach bis in den Kern des Baumes frisst und so das Holz entwertet. Stiglbrunner weiß, dass das Holz dann nicht mehr für Möbel oder Parkett verwendet werden kann. Bei einer gesunden, dicken Eiche könne der Festmeter über 1000 Euro wert sein. "Sobald dieser Käfer drin ist, sind es noch maximal 25 Euro pro Festmeter", verdeutlichte die Forstwirtin den Wertverlust.