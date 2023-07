Würzburg

11:00 Uhr

Wenn der Zug am Würzburger Hauptbahnhof abfährt und der Fahrradfahrer frustriert zurückbleibt

Plus Immer wieder werden Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Zügen nicht mitgenommen. Betroffene berichten von ihren Erlebnissen und was die Bahn zu den Problemen sagt.

Von Peter Schlembach

Der Zug ist abgefahren. Trotzdem steht Simon Herold noch am Gleis. "Der Schaffner hat gesagt, es gibt im Zug keinen Platz mehr für mein Fahrrad", sagt Herold. Eine halbe Stunde muss er jetzt auf den nächsten Zug nach Bad Mergentheim warten - jedoch mit der Ungewissheit, ob er dann mitgenommen wird.

"Das ist schon ärgerlich, wenn man heim will und warten muss", regt er sich auf. Freilich sieht er ein, dass er in einem vollen Zug mit seinem Fahrrad nicht unbedingt einen Anspruch auf einen Platz hat. "Aber die Bahn könnte ja auch mehr Wagons anhängen, wenn so viel los ist". Trotzdem gibt er nicht auf. Herold setzt weiterhin auf die Bahn, denn auch nach seinen Radtouren will er mit ihr zurückfahren. "Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, ich muss ja irgendwie heimkommen."

