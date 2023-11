Mellrichstadt

17:00 Uhr

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen: Wer ist für die Reinigung von Straßen und Gehwegen zuständig?

Plus Wer muss Laub fegen, wenn Bäume an der öffentlichen Straße stehen? Und was muss noch sauber gehalten werden? Das sagt die Straßenreinigungsverordnung in Mellrichstadt.

Gartenbesitzer können ein Lied davon singen: Wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, kommt Arbeit auf die Eigentümer zu. Auch die Nachbarn oder Anlieger an unbebauten Grundstücken sind vor Reinigungsarbeiten nicht gefeit, wenn Bäume ihr Laub großflächig über die ganze Straße verteilen und auch die angrenzenden Gehwege verschmutzen.

Wer die Flächen reinigen muss, darüber informiert die Verordnung der Stadt Mellrichstadt über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen sowie die Sicherung der Gehbahnen im Winter. Wir haben uns die Satzung und die darin aufgelisteten Zuständigkeiten näher angeschaut und im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft nachgefragt. Ein Ergebnis: Manchmal muss man auch tätig werden, wenn man selbst gar keine Bäume und Büsche hat.

