Neuendorf

15.02.2024

Wenn die Motorsägen im "Märchenwald" knattern - Waldarbeiten am Sonntag ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz?

Gesperrt für die Holzfällung: Der Waldweg von der Nantenbacher Mariengrotte hinauf zum "Märchenwald" war am vergangenen Sonntag gesperrt. Weiter oben heulten dem Arbeitszeitgesetz zum Trotz die Motorsägen.

Plus Am Sonntag war die Erholungsmöglichkeit im "Märchenwald" stark eingeschränkt – durch Motorsägengeknatter, das vom frühen Morgen bis in den Nachmittag hinein weithin zu hören war.

Von Johannes Ungemach

Mariengrotte, Waldlehrpfad, ein kleiner See mit angrenzender Schutzhütte, nicht zu vergessen der von Familien gerne besuchte "Märchenwald" – die Umgebung des Neuendorfer Ortsteils Nantenbach bietet einigen Erholungswert. Insbesondere bei gutem Wetter tummeln sich dort häufig Menschen, selbst bei schlechtem Wetter zieht es manche hinaus. Am vergangenen Sonntag jedoch war die Erholungsmöglichkeit eingeschränkt – durch Motorsägengeknatter, das vom frühen Morgen bis in den Nachmittag hinein weithin zu hören war.

Wie sich herausstellte, war ein Holzeinschlag im Neuendorfer Gemeindewald die Ursache. Offenbar hat ein dabei eingesetztes Forstunternehmen sich nicht um die gesetzlich verordnete Sonntagsruhe geschert. Der zuständige Förster bedauerte den Vorfall und kündigte gegenüber der Redaktion ein Gespräch mit den Waldarbeitern an.

