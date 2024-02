Wenn die weinende Tochter am Telefon um Geld bettelt: Neue Betrugsmasche mit Künstlicher Intelligenz

Plus Die Kitzingerin Andrea Müller ahnt bei einem Anruf sofort, dass es sich um Betrug handeln muss und zeichnet ihn geistesgegenwärtig auf. Wie die Polizei mit KI-Schockanrufen umgeht.

Für Andrea Müller (62) aus dem Kitzinger Ortsteil Sickershausen ist es ein gewöhnlicher Dienstagmittag. Sie ist zu Hause, erledigt einige Hausarbeiten und kommuniziert noch mit ihrer Tochter Nina über den Messenger-Dienst Whatsapp. Rund 20 Minuten nachdem die beiden ihre letzte Nachricht ausgetauscht haben, klingelt Müllers Telefon mit unterdrückter Rufnummer. Am anderen Ende der Leitung meldet sich "die Polizei".

Weder das Präsidium, noch einen Ort, Namen oder eine Stellenbezeichnung nennt die Frau, die vorgibt, Gesetzeshüterin zu sein. Obwohl sie perfekt Deutsch spricht, wird Müller sofort stutzig, wie sie erzählt. In der Zeitung habe sie bereits viel über Callcenter-Betrug gelesen und auch ihre Eltern versucht zu sensibilisieren. Und so drückt sie geistesgegenwärtig die Aufnahmetaste auf ihrem Handy, um das Gespräch aufzuzeichnen.