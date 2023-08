Bad Neustadt

11:42 Uhr

Wenn Elektroautos brennen: Experte aus der Rhön erklärt, warum Abstand halten das oberste Gebot ist

Plus Der Brand eines E-Autos in einer Garage in Unsleben hat gezeigt, dass das Löschen von Elektroautos mit Gefahren für die Rettungskräfte verbunden ist. Was müssen sie beachten?

Von Hanns Friedrich

Experten vermuten, dass die Batterie eines Elektroautos für den Brand des Frachters Freemantle Highway auf der Nordsee verantwortlich ist. Die Anstrengungen der Küstenwache, eine Umweltkatastrophe zu verhindern und den Brand unter Kontrolle zu bringen, sind enorm. Vor allem die Lithium-Batterien der an Bord befindlichen E-Autos erschweren die Löscharbeiten, sagte der Sprecher der Küstenwache.

Aber auch der Brand nur eines Elektroautos stellt Feuerwehren vor große Herausforderungen. Das zeigte der Brand eines Elektroautos in einer Garage in Unsleben vor wenigen Wochen. Die Feuerwehr muss besondere Vorsicht walten lassen. Immerhin ist die Batterie in E-Autos ein Hochvoltspeicher mit extrem hohen Stromstärken und Spannungen. Von ihr geht eine Stromschlag- und Brandgefahr aus.

