Würzburg/Schweinfurt

17:00 Uhr

Wenn hochwertige Lebensmittel in der Tonne landen: Warum das Containern verboten ist – zumindest jetzt noch

Plus Sich Lebensmittel aus Abfallcontainern von Supermärkten zu nehmen, ist verboten. Bald könnte sich das jedoch ändern. Was hinter dem Vorhaben steckt.

Von Marius Flegler

Wenn Supermärkte ihre Lebensmittel aufgrund abgelaufener Mindesthaltbarkeitsdaten wegwerfen, sind sie oft noch genießbar. Wer sich aber an den Resten aus Mülltonnen bedient, macht sich strafbar: Das sogenannte Containern oder Mülltauchen ist in Deutschland verboten. Doch bald könnte sich das ändern – zumindest, wenn es nach einem Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gehen soll. Wie der Sachstand ist und was zwei unterfränkische Politiker von der Idee halten.

