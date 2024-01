Würzburg

04:00 Uhr

"Wenn ich nicht der gleichen Auffassung war, gab es eine Ohrfeige": Eine Würzburgerin erlebt in gleich zwei Beziehungen Gewalt

Blick auf eine orangefarbene Bank am Ende der Alten Mainbrücke in Würzburg. Die auffälligen Sitzgelegenheiten setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen im Stadt- und Landkreis Würzburg.

Plus Wegen Kleinigkeiten rastete der Ehemann aus. Wie es eine Würzburgerin geschafft hat, sich aus zwei gewalttätigen Beziehungen zu lösen und welche Anlaufstellen es in Würzburg gibt.

Von Sophia Scheder

Der Fall, von dem die Anfang 70-jährige Frau spricht, ist schon rund 50 Jahre her. Doch bis heute ist Gewalt gegen Frauen ein Thema, gegen das noch immer gekämpft werden muss. Eva N. (Name der Redaktion geändert) ist 21 Jahre alt, als sie ihren Freund heiratet. Es sei eine harmonische Beziehung gewesen mit vielen gemeinsamen Interessen, aber auch mit Aufs und Abs– wie in vielen Partnerschaften eben. Doch mit der Hochzeit änderte sich alles. Wegen Kleinigkeiten rastete der Ehemann aus und schnell kam es zum ersten Schlag. "Wenn ich nicht der gleichen Auffassung war, gab es eine Ohrfeige", erzählt die Frau.

Mit einer Tasse Kaffee in der Hand sitzt sie in ihrer Würzburger Wohnung und erzählt von der wohl schlimmsten Zeit in ihrem Leben. Sie wirkt gefasst, hält die Tasse fest in ihren Händen. "Auch wenn wir politisch unterschiedlicher Meinung waren, gab es einen Schlag. Da war ich das 'dumme Weib, was erstmal etwas lernen solle'", erinnert sie sich. "Fassungslos" sei sie gewesen, als sie das erste Mal ein Schlag trifft, konnte nicht glauben, dass dem Mann die Hand ausgerutscht sei. Doch wenig später stellt sich heraus, dass das keinesfalls ein Einzelfall war, denn weitere Schläge folgen.

