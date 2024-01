Wenn man sich nicht gut fühlt: 5 Tipps, wann man in die Notaufnahme sollte und wann nicht

Plus Patientinnen und Patienten sollten gut überlegen, ob sie wirklich in ein Krankenhaus müssen. Welche Notfallnummern man parat haben sollte.

Man fühlt sich miserabel, doch es ist Wochenende und die Hausarzt-Praxis hat zu? Ab ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, da gibt es schnelle Hilfe. Ob die Notaufnahme der richtige Ort ist, hängt davon ab, wie ernst die Symptome sind. Hier gibt es Tipps von der kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkasse AOK, wie man die richtige Anlaufstelle wählt.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen grundsätzlich die 112. Bei nicht lebensbedrohlichen Krankheiten oder Verletzungen, die nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, die 116 117. Da jeder Mensch seinen eigenen Körper am besten kennt, ist es die eigene Entscheidung, ob man warten kann oder sofort den Notruf wählen muss.