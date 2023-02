Gerolzhofen/Schweinfurt

07.02.2023

Wenn Rückzahlung von Corona-Soforthilfen drohen: Friseure in Stadt und Landkreis Schweinfurt fürchten um die Existenz

Von der Rückzahlung von Corona-Soforthilfen ist auch der Schweinfurter Friseur Philip Grebner (im Bild) betroffen. In einem offenen Brief an die Politik kritisiert er die Vorgehensweise und die Tatsache, dass Personalkosten nicht berücksichtigt werden dürfen.

Plus 2020 gab es im Corona-Lockdown staatliche Hilfen für Firmen. Eine Gerolzhöfer Friseurin hat zum Glück Rücklagen gebildet. Ein Schweinfurter Kollege hat einen offenen Brief verfasst.

Von Michael Mößlein, Oliver Schikora Artikel anhören Shape

Als unbürokratisch und schnell war die Soforthilfe zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 im März vom Bund und Freistaat Bayern angekündigt worden. Vor allem den kleinen Firmen, die damals wegen des ersten Lockdowns schließen mussten, sollte geholfen werden. An 260.000 bayerische Unternehmen wurden 2,2 Milliarden Euro Hilfen gezahlt. Doch jetzt stehen möglicherweise Rückzahlungen an. Was in Handwerk und Handel für großen Unmut sorgt.

