vor 60 Min.

Wer ist schuld am Einsturz der Talbrücke Schraudenbach auf der A7? Der Prozess geht weiter

Am 15. Juni stürzte ein Teil der Talbrücke Schraudenbach der Autobahn 7 bei Werneck bei Bauarbeiten ein. Ein Mann starb, 14 wurden verletzt. Der Prozess gegen drei Prüfingenieure vor dem Landgericht Schweinfurt geht am 2. Mai weiter.

Seit 13. März wird in der Schweinfurter Stadthalle gegen einen Statiker und drei Prüfingenieure wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verhandelt. Es geht um die Frage, ob sie für den Einsturz eines 42 Meter langen Teilstücks der Talbrücke Schraudenbach auf der A7 nahe Werneck (Lkr. Schweinfurt) am 15. Juni 2016 verantwortlich sind. Bei Betonierarbeiten war ein Teil der neuen Brücke eingestürzt, ein Bauarbeiter starb, 14 wurden verletzt.

Der Prozess vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Schweinfurt geht nun in die Endphase. Am 2. und 3. Mai wird jeweils ab 9 Uhr verhandelt. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass es möglicherweise schon am 2. Mai die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern gibt und die Vorsitzende Richterin Claudia Guba unter Umständen am 3. Mai bereits das Urteil verkündet.

