Fußball: Regionalliga

21.04.2024

Wer wird Gegner der Würzburger Kickers in den Aufstiegsspielen? Nord-Tabellenführer Hannover 96 II schwächelt

Plus Während die Würzburger Kickers bereits als bayerischer Vertreter in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga feststehen, ist das Rennen in der Regionalliga Nord offen.

Von Frank Kranewitter

Vor wenigen Wochen schien bereits so gut wie festzustehen, dass der Gegner der Würzburger Kickers in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga Hannover 96 II heißen wird. Die U23 des Zweitligisten hatte sich in den direkten Duellen mit den Kontrahenten an der Tabellenspitze durchgesetzt und sich ein gutes Stück von der Konkurrenz abgesetzt. Auch die Verantwortlichen bei den Niedersachsen ließen in öffentlichen Statements keinen Zweifel daran, dass die zweite Mannschaft der 96er möglichst den Sprung in die Drittklassigkeit schaffen soll. Der Lizenzantrag wurde gestellt.

Nun aber, nach zwei sieglosen Spielen in Serie ist der Hannoveraner Vorsprung an der Tabellenspitze zusammengeschmolzen, eine mögliche Entscheidung erst einmal vertagt. Die von Ex-Erstliga-Coach Daniel Stendel trainierte U23 hatte zunächst beim abstiegsedrohten Bremer SV überraschend mit 0:1 verloren. An diesem Sonntag folgte nun ein 1:1 gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg. Verfolger SV Meppen siegte indes 3:0 gegen Spelle-Venhaus und liegt vier Spieltage vor Saisonende fünf Punkte hinter den Hannoveranern zurück.

