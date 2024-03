Werbegag von Evoworkx und Fahrradgeschäft in Bad Neustadt: Azubi wurde zu "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei

Plus Ein 18-Jähriger wurde bekannt, weil er regelmäßig Verkehrssünder meldet. Das nahmen Evoworkx und die Bad Neustädter Firma "Der Wolf" zum Anlass für einen Werbeclip.

Ein junger Mann im Neon-Outfit, "Polizfi"-Schild am Rad und rotem Helm radelt durch Bad Neustadt. Plötzlich lässt er seinen Drahtesel fallen – er hat einen Platten. Bevor er Hilfe im Fahrradgeschäft "Der Wolf" sucht, vermisst er Parkplätze und fotografiert falsch abgestellte Autos. Lorenz Misch heißt der Radler und ist Auszubildender in der Bad Neustädter Firma. Er spielt in dem Clip Niclas Matthei. Der sorgt derzeit als "Deutscher Anzeigenhauptmeister" für Schlagzeilen, weil er in seiner Freizeit regelmäßig Verstöße gegen die Verkehrsregeln meldet.

Der Bad Neustädter Fahrradhändler Wolf postete den Clip am Dienstagmorgen auf Facebook und Instagram. Eine Stimme aus dem Off kommentiert die Szenen mit "Der Anzeigenhauptmeister hat Bad Neustadt erreicht und jetzt wohl selbst ein kleines Problemchen: Einen Platten" oder "Wie wärs mit einem schicken Brillchen statt einem Knöllchen? Oder gleich einem neuen Bikechen?".