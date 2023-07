Wenkheim

14:32 Uhr

Mehrstündiger Feuerwehreinsatz in Wenkheim: Werkstatthalle vollständig abgebrannt

Auf dem Gelände einer Werkstatt in der Lindenstraße sind am Dienstagvormittag mehrere Fahrzeuge in Brand geraten.

Plus In Wenkheim im Main-Tauber-Kreis stand eine Autowerkstatt in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht retten und ließ die Werkstatt kontrolliert abbrennen.

Von Franziska Jahn Artikel anhören Shape

Um 11.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass die Autowerkstatt "Auto-tec Riedel" in Wenkheim (Main-Tauber-Kreis) in Flammen stehe. Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

"Es gab keine Möglichkeit für unsere Einsatzkräfte, die Werkstatt zu betreten und von innen zu löschen, ohne dass sie sich selbst in Gefahr gebracht hätten", sagt Jürgen Segeritz von der Pressestelle der Feuerwehr in Tauberbischofsheim. Daher habe sich die Feuerwehr dazu entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen