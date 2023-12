Karlstadt

04:00 Uhr

Wetterexperte erklärt: Wie häufig gibt es weiße Weihnachten in Main-Spessart?

Plus Schnee an Weihnachten gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Wie häufig gab es in den letzten Jahrzehnten Schnee an Weihnachten in Main-Spessart?

Von Peter Schlembach Artikel anhören Shape

Eine verschneite Landschaft draußen vor dem Fenster und im warmen Zuhause ein geschmückter Weihnachtsbaum - für viele Menschen ist das die Idealvorstellung von Weihnachten. Die Natur scheint unter der Schneedecke in den Winterschlaf versetzt zu sein und strahlt Ruhe und Besinnlichkeit aus. Damit wird der Schnee zum Symbol für das christliche Fest.

Dabei liegt zu Weihnachten gar nicht so häufig zu Schnee in Main-Spessart. Weiße Weihnachten, nach einer Definition des Deutschen Wetterdienstes (DWD), gibt es noch seltener. Erst wenn an allen drei Weihnachtstagen mindestens ein Zentimeter Schnee liegt, gilt es als weiße Weihnachten, schreibt Lothar Bock vom DWD.

