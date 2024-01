08:18 Uhr

Wetterfront kommt langsamer auf Unterfranken zu: Am Morgen zunächst kein Schnee und Eis auf den Straßen

Räum- und Streudienste waren gut auf den Unwetter-Tag vorbereitet und sind vom frühen Morgen an im Einsatz. Hier ein Bild vom Morgen auf der Autobahn A7.

Der Deutsche Wetterdienst warnt: In Mittelfranken schneit es schon jetzt - Unterfranken wird zwischen neun und zehn Uhr erreicht. Später auch Regen erwartet.

Eigentlich sollte es schon um 6 Uhr am Morgen losgehen mit Schnee, Eis und Verkehrsbehinderungen in ganz Unterfranken. Vorsorglich sagten noch am Abend alle Landkreise und kreisfreien Städte den Präsenzunterricht ab. Die Schulen bleiben heute geschlossen, allerdings wird eine Notbetreuung angeboten. Die Schulen informieren darüber.

Doch das Schneechaos ließ zunächst auf sich warten. Bis 8 Uhr meldeten die Einsatzzentralen der Rettungsdienste in Würzburg und Schweinfurt keinerlei besonderen Vorkommnisse. Es war zwar kalt in der Nacht, aber Schneefall oder gar Regen blieben zunächst aus. Und so gab es keine besonderen Vorkommnisse auf den Straßen Unterfrankens.

