WhatsApp jetzt als native Windows-App für den Computer

Die neue WhatsApp Desktop App soll den Nutzern erlauben, ihre Nachrichten auch dann auf dem Computer zu bekommen, wenn das Handy offline ist.

Bis jetzt konnten WhatsApp-Nutzer am Computer entweder über WhatsApp Web im Browser oder die webbasierte Desktop-App auf ihre Nachrichten zugreifen. Um den Messengerdienst optimal auf Endgeräten zu nutzen, arbeiten die Entwickler an nativen Apps, die direkt über den Computer laufen.

WhatsApp auch dann am PC nutzen, wenn das Handy offline ist

Zumindest für Windows-Nutzer steht jetzt eine solche App zur Verfügung. Seit August kann die Anwendung im Windows-App-Store heruntergeladen werden.

Laut WhatsApp profitieren Nutzer bei der Nutzung von erhöhter Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Während sowohl WhatsApp Web als auch die alte Desktop-App nur dann Nachrichten empfangen und versenden, wenn das angemeldete Mobiltelefon online ist, soll die App auch im Offline-Modus verfügbar sein und der Nachrichtenfluss uneingeschränkt funktionieren.

So benutzt du WhatsApp auf deinem Windows-Computer

Lade die neue WhatsApp Desktop App im Windows Store herunter. Die Anwendung ist umsonst.

Die Anmeldung in der App läuft so ab, wie es auch schon in WhatsApp Web und der webbasierten App funktioniert hat. Anwender laden die neue App herunter und öffnen sie. Es sollte ein QR-Code zu sehen sein. Die Verknüpfung funktioniert danach in vier Schritten:

Zuerst öffnet man WhatsApp auf dem Telefon.

auf dem Telefon. Bei Android-Geräten geht man in der oberen rechten Ecke auf die drei Punkte. Bei iPhones auf das Zahnrad und Einstellungen.

auf das Zahnrad und Einstellungen. Man wählt "Verknüpfte Geräte" aus und "Gerät hinzufügen".

Die App öffnet daraufhin die Kamerafunktion, mit der man den QR-Code, der in der WhatsApp Desktop App angezeigt wird, gescannt werden kann.

Danach sollte die App auf dem Computer funktionieren, selbst wenn das Handy keinen Internet-Empfang hat oder ausgeschaltet ist. Wer seinen WhatsApp-Account wieder abmelden möchte, kann das über die Handy-App machen. Dafür geht man wieder auf "Verknüpfte Geräte" und klickt den Gerätenamen an, der abgemeldet werden soll.

Noch keine WhatsApp Desktop App für Mac-Betriebssysteme

Eine Apple/iOS-Version der nativen WhatsApp Desktop App für MacBooks und iMacs befindet sich laut WhatsApp derzeit noch in der Entwicklung. Auf ihrer Website verweisen die Entwickler auf eine Beta-Version, in der Apple-Nutzer das Programm testen können und helfen, eine vollwertige Version zu entwickeln. Den Link zur Vorabversion findet man hier. Mac-Benutzer können aber auch WhatsApp Web in ihren Browsern verwenden oder die webbasierte WhatsApp Desktop App nutzen.