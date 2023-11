Bad Brückenau

04:00 Uhr

Wie Bürgermeister Jochen Vogel in Bad Brückenau gegen Post-Covid kämpft und warum er aus dem Amt ausscheiden will

Plus Eigentlich geht Jochen Vogel die Dinge mit Tempo an. 18 Monate war der Bad Brückenauer Rathauschef aber nach einer Corona-Erkrankung im Stop-and-go-Modus.

Von Isolde Krapf Artikel anhören Shape

Es ist hart, wenn man nach einer Covid-19-Erkrankung länger außer Gefecht gesetzt ist. Knallhart kommt es, wenn man wegen Post-Covid den Beruf aufgeben muss. Für Jochen Vogel ist dies eine bittere Konsequenz. Ende des Jahres endet seine Zeit als Bürgermeister in Bad Brückenau, er hat wegen seiner Post-Covid-Erkrankung den Ruhestand beantragt.

Vogel war jahrzehntelang kommunalpolitisch tätig. 2002 wurde er in seiner Heimatgemeinde Motten (Lkr. Bad Kissingen) zum Bürgermeister gewählt und zählte mit 29 Jahren zu den jüngsten Gemeindechefs in Bayern. 18 Jahre später holte die CSU ihn als Bürgermeisterkandidaten nach Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen). Er war voller Tatendrang und wollte in dem Staatsbad im Naturpark Rhön viel bewegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen