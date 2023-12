Kitzingen

Wie chaotisch werden Bahnfahrten zum Nürnberger Christkindlesmarkt?

Der Nürnberger Christkindlesmarkt – hier ein Archivbild – findet in diesem Jahr vom 1. bis 24. Dezember statt. Wer aus Würzburg oder Kitzingen mit der Regionalbahn hinfahren will, muss mit massiven Problemen rechnen.

Plus Viele Fahrgäste treffen auf zu geringe Kapazitäten: Auf der Regionalverbindung von Würzburg nach Nürnberg drohen in der Adventszeit nie dagewesene Zustände.

Ralf Altenberger fällt nur eine Beschreibung ein, wenn er an die Zustände im RE 10 auf der Strecke von Würzburg nach Nürnberg denkt: "Angespannt." Der Geschäftsführer des Landesverbandes Bayern des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) beschreibt in einer Pressemitteilung das Dilemma. Man finde "oft keinen Sitzplatz". Was an einer schwierigen Gemengelage liege: Durch das Deutschlandticket hätten sich zum einen die Fahrgastzahlen erhöht. Zu den Stoßzeiten und wenn größere Veranstaltungen in Nürnberg oder Würzburg stattfinden, müsse man jederzeit damit rechnen, "auf dem Bahnsteig zurückgelassen" zu werden.

Zumal noch ein Problem da sei: fehlende Wagen. Die Deutschen Bahn hatte dies zuletzt auch gegenüber dieser Redaktion bestätigt und auf einen Mangel an Werkstattkapazitäten verwiesen. Einfacher gesagt: Man kommt mit dem Reparieren nicht hinterher. Und was nicht kaputt ist, kommt gerne unpraktisch daher, wie Ralf Altenberger weiter ausführt: "Die Coradia-Lint-Züge, die dann tatsächlich fahren, sind für Menschen mit Kinderwagen, Fahrrädern oder Rollstühlen unbequem, da die Toiletten neben den Einstiegstüren eingebaut sind. Der Weg zum Mehrzweckabteil wird so zur Engstelle." Dabei könnten die Züge auch anders konfiguriert werden, wie beim Südhessenexpress von Aschaffenburg nach Wiesbaden, so der ernüchtert klingende VCD-Mann.

