Wülfershausen

17:00 Uhr

Wie das Unternehmen Bienen Ruck in Wülfershausen seinen Strom selbst produziert

Plus Bei Bienen Ruck in Wülfershausen blickt man entspannt auf die Energiekrise. Was das Imkereigeschäft in Sachen Energie schon alles gemacht hat und was noch geplant ist.

Von Markus Büttner

Die steigenden Energiekosten bereiten derzeit Privathaushalten und Firmen Zukunftssorgen und Kopfzerbrechen. Nicht bei Bienen-Ruck in Wülfershausen. Das europaweit agierende Imkereifachgeschäft versorgt sich seit Jahren selbst mit Energie und ist überraschend gelassen.

