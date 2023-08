Wie die Gemeinden Lülsfeld, Gerolzhofen und der Landkreis Schweinfurt mit der Gemeinschaft "Go&Change" umgehen

Plus Todesfälle, sexualisierte Gewalt, Psychoterror: Vorwürfe gegen die Lebensgemeinschaft "Go&Change" in Lülsfeld sorgen für Schlagzeilen. Ist der Ruf des Ortes ruiniert?

Mit seinen gut 900 Einwohnern ist Lülsfeld die kleinste Gemeinde im Landkreis Schweinfurt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr, den Landfrauen, dem Sportverein und einer Musikkapelle gibt es dort eine Handvoll weiterer Vereine – und seit sechs Jahren die Lebensgemeinschaft "Go&Change".

In deren Umfeld hat es mehrere Todesfälle gegeben. Aussteigerinnen und Aussteiger berichten von Psychoterror und sexualisierte Gewalt. Zudem ist im Mai 2023 der Kopf der im früheren Kloster "Maria Schnee" lebenden Gemeinschaft verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft legt ihm eine gravierende Sexualstraftat zur Last.