Wie echt ist Essen auf Instagram? Foodblogger Alex Bahn aus Würzburg lüftet Geheimnisse und kocht beim Perfekten Dinner

Plus Der Foodblogger aus Würzburg hat es geschafft: viele Fans auf Instagram und die Teilnahme an einer Fernsehsendung. Uns verrät er: wie viel Schein steckt hinter Instagram?

Frisches Basilikum, Pistazien im Schälchen und ein dicker Block Parmesan – alles fein säuberlich drapiert und gut ausgeleuchtet für die Kamera. Vorbereitungen, die Alex Bahn aus Würzburg immer trifft, bevor er die Reels (kurze Instagram-Videos) für seinen Foodblog aufnimmt. Erst wenn alles perfekt für die Kamera eingerichtet ist, kann es losgehen.

Der 40-Jährige hat sich ein zweites Standbein in dem Social Media Netzwerk aufgebaut und kocht dort "einfache, aber ausgefallene Gerichte" für seine Community. Den Aufwand, erklärt Bahn, betreibe er auch, wenn er ganz normal im Alltag für seine Familie koche. Mit der Zeit habe er sich daran gewöhnt, die Zutaten vor dem Kochen erst in separate Schälchen zu packen und seine Gerichte auch für das Auge anzurichten. "Selbst wenn ich ohne Kamera koche, dann sieht es gut aus", sagt er.