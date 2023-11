Schweinfurt

04:00 Uhr

Wie es sich anfühlt, wenn Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen

Sie wollen unerkannt bleiben: Einmal im Monat treffen sich in Schweinfurt Eltern, deren Kinder den Kontakt abgebrochen haben. In der Selbsthilfegruppe "Verlassene Eltern" tauschen sie sich aus, finden sie Unterstützung und Hilfe.

Von Irene Spiegel

An ihrem 50. Geburtstag ist noch alles Ordnung. Doch danach bricht für Diana eine Welt zusammen. Sie wird von ihrer Tochter verstoßen. Die junge Studentin will erwachsen werden, sich entfalten. Sie müsse ihren eigenen Weg gehen – ohne die Mutter. "Das fand ich völlig absurd. Ich habe sie doch nie zu etwas gezwungen", sagt Diana. Doch die Tochter meint es ernst. Sie bricht den Kontakt ab.

Diana heißt nicht wirklich Diana, der Name ist ein Pseudonym. Die 54-Jährige will unerkannt bleiben. Sie ist eine der elf Personen, die sich an einem Freitagnachmittag in dem von der Stadt Schweinfurt zur Verfügung gestellten Raum treffen. Mit allen ist Anonymität vereinbart. Denn noch immer gilt: Eltern, die von ihren Kindern verlassen werden, das ist ein Tabu-Thema.

