Würzburg

17:00 Uhr

Wie Experten in Würzburg zum Klimaschutz forschen: So gehen energiesparende Häuser!

Plus Klimagerecht und energieeffizient bauen: Dafür entwickelt das Forschungszentrum CAE praktische Lösungen. Die Ergebnisse beeindrucken auch Bayerns Umweltminister.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Es ist das politische Aufregerthema der vergangenen Monate: Wie schaffen wir energiesparendes Wohnen, wie werden Gebäude energieeffizienter? In Würzburg sitzt eine Einrichtung, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich dazu forscht und Wissen in die Praxis bringt: das Center for Applied Energy Research (CAE). Bis September 2022 gehörte es als eigener Bereich zum bayernweiten, einst in Würzburg gegründeten Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE).

Forschungseinrichtung ist nach Turbulenzen gesichert

Doch das bayerische Wirtschaftsministerium ließ Ende 2021 die Grundfinanzierung für das ZAE auslaufen – was für einige Turbulenzen und Unsicherheit sorgte. Mittlerweile hat man sich neu aufgestellt und das "CAE" mit allem Knowhow und Personal aus dem ZAE herausgelöst. Das Center konzentriert sich mit einem neuen Trägerverein nun ganz auf den Standort Würzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen