Mühlbach

04:00 Uhr

Wie feiere ich Weihnachten mit einem alkoholkranken Familienmitglied, Frau Dr. Mutz-Humrich?

Dr. Stefanie Mutz-Humrich, ärztliche Direktorin und Chefärztin der Saaletalklinik in Bad Neustadt, arbeitet seit rund 20 Jahren mit Suchtpatienten. Sie sagt: Weihnachten ist für Alkoholkranke eine schwere Zeit.

Plus Ob Glühwein, Sekt oder Schnapps. An den Feiertagen gehört Alkohol bei vielen Familien fest dazu. Was das für trockene Alkoholiker bedeutet.

Von Nicole Schmidt

Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt nach Feierabend, nach dem Weihnachtsessen ein Schnaps zur Verdauung und an Silvester ein Sekt zum Jahreswechsel. Was für viele Menschen feste Rituale an den Feiertagen sind, ist für alkoholsüchtige Menschen eine Gefahr.

Stefanie Mutz-Humrich (51) ist ärztliche Direktorin und Chefärztin der Saaletal-Klinik in Bad Neustadt und arbeitet seit rund 20 Jahren mit Suchtkranken. Im Interview erklärt sie, welche Strategien Süchtigen gerade über Weihnachten helfen und wie Familien Alkoholsucht ansprechen sollten.

