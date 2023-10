Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Wie Friedrich Merz und Robert Habeck versuchen, noch die letzten Unentschlossenen für CSU und Grüne zu gewinnen

Zum Wahlkampf-Endspurt in Unterfranken schickten CSU und Grüne Berliner Promis ins Rennen: CDU-Chef Friedrich Merz sprach in Schweinfurt und Querbachshof in Rhön-Grabfeld, Vizekanzler Robert Habeck in Würzburg.

Plus Viele Menschen in Unterfranken haben bereits per Brief gewählt. Dennoch strömten Hunderte zu den Großveranstaltungen mit den Partei-Promis. So kamen Merz und Habeck an.

Von Benjamin Stahl, Gerhard Fischer, Michael Czygan Artikel anhören Shape

Zum Ende des Landtagswahlkampfs in Bayern lieferten sich zwei bundespolitische Schwergewichte ein unterfränkisches Fernduell: In Würzburg sprach am Donnerstagnachmittag Robert Habeck bei einer Veranstaltung der Grünen. Wenig später betrat CDU-Chef Friedrich Merz zuerst in Schweinfurt, dann im Landkreis Rhön-Grabfeld die Wahlkampfbühne. Zwei Politiker-Typen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten - aber in gleicher Mission: ein letzter Push vor Sonntag.

Hälfte der Stühle bei den Grünen besetzt: Gleichstand mit der CSU

Würzburg, Posthalle, kurz vor 14 Uhr. Die Halle in der Nähe des Hauptbahnhofs, in der sonst Konzerte und Partys steigen und wo am vergangenen Sonntag noch Markus Söder vor 600 Anhängern gesprochen hatte, füllt sich nur langsam. Als Habeck um Punkt zwei unter Applaus einläuft, ist gut die Hälfte der 1000 aufgestellten Stühle besetzt - ähnlich wie bei der CSU-Veranstaltung, worüber sich die Bezirksvorsitzende Simone Artz freut. "Die Halle ist voll", findet sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen