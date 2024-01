Würzburg

Wie funktioniert das E-Rezept? Das sollten gesetzlich Versicherte jetzt wissen

Plus Digital statt auf Papier: Seit 1. Januar 2024 ersetzt das elektronische Rezept den rosa Ausdruck für Kassenpatienten. Was neu ist und wie das in der Apotheke läuft.

Das E-Rezept ist für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen neu - und seit diesem Januar Pflicht. Kurz nach der bundesweiten Einführung des digitalen Rezepts gibt bei Patientinnen und Patienten noch einige Unsicherheiten. Was muss man wissen zu den elektronischen Rezepten? Muss man jetzt immer seine Gesundheitskarte dabei haben? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ich möchte sehen und lesen können, was mir verschrieben wurde: Bekomme ich ein zusätzliches Papierrezept?

Ja, Versicherte haben laut der Gematik einen gesetzlichen Anspruch darauf, auf Wunsch von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin einen Ausdruck des Rezepts zu erhalten. Die Gematik ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin, die für die Einführung des E-Rezepts verantwortlich ist.

