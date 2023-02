Wie Gott sie schuf: In Würzburg kennt man sie bereits – Jetzt steht Sophia Lemke für ein Dating-Format vor der Kamera

Dass die ehemalige Würzburger Barkeeperin nackt vor der Kamera steht, damit hat sie kein Problem. Doch was sagt ihre Mutter dazu? Und wie kam es zur Teilnahme an der Show?

Nackte Brüste, blanker Po und freie Sicht auf den Intimbereich – Einblicke, die viele Menschen in der Öffentlichkeit zu verdecken versuchen. Anders sieht das Sophia Lemke aus Marktheidenfeld (Lkrs. Main-Spessart). Für die Teilnahme an einer TV-Dating-Show hat die 25-Jährige, die in Würzburg arbeitet, ihren Bikini kurzerhand zuhause gelassen und ist nackt vor die Kameras getreten.

Die Koffer für den vierwöchigen Dreh für das Format "Dating Naked" auf der thailändische Insel Koh Samui waren so schnell gepackt. Doch was muss passieren, damit man nackt auf einer Südseeinsel auf Partnersuche geht? "MTV hatte mich über meinen Instagram-Account angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, an der Show teilzunehmen", sagt Lemke. Direkt überzeugt war sie aber nicht.

Teilnahme an TV-Sendung war wie eine Klassenfahrt zur Schulzeit

"Ich war mir unsicher, ob ich das wirklich will. Das erste Mal im Fernsehen und dann direkt nackt?" Überzeugt habe sie letztendlich auch die Meinung ihrer Mutter. "Sie meinte, wenn sie in meinem Alter wäre, würde sie es auch tun." Und weil Lemke die Einschätzung ihrer Mutter sehr schätzt, saß sie wenige Tage später auch schon im Flieger – mit im Gepäck eine ordentliche Portion Aufregung.

Doch nicht etwa die Vorstellung, ihren Körper vor tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern zu entblößen, machten der 25-Jährigen Sorgen. Viel mehr war es ihre fehlende Reality-TV-Erfahrung, die ihren Puls in die Höhe trieb. "Ich wusste nicht, wie man sich bei so einer Sendung verhält und was man da alles sagen kann."

In der Villa mit den anderen Teilnehmenden angekommen, fielen ihre Sorgen genauso schnell von ihr ab, wie ihre Kleidung. "Die Gruppe war total cool. Ich habe mich mit allen richtig gut verstanden und es hat sich irgendwie angefühlt wie damals auf Klassenfahrt." Doch neben dem ganzen Spaß geht es bei der TV-Show doch eigentlich vor allem um eines: Die große Liebe finden, oder?

Bekannte Gesichter aus anderen TV-Formaten machen bei der Show mit

"Das Hauptargument war für mich schon eher, dass ich einfach mal die Erfahrung machen wollte, an einem Fernsehformat teilzunehmen", sagt Lemke. Doch natürlich sei sie nicht davon abgeneigt gewesen, dort vielleicht ihren Seelenverwandten zu treffen. Ob die Markheidenfelderin sich in der Dating-Show verliebt hat und damit ihre sechsjährige Singlephase beendet hat, will sie gegenüber dieser Redaktion noch nicht verraten.

In der Sendung wird Lemke auf Reality TV-Star Fabio De Pasquale, bekannt aus der RTL-Sendung "Temptation Island" treffen, gemeinsam mit vier anderen Single-Frauen. Bei romantischen und abenteuerlichen Dates soll De Pasquale die fünf Kandidatinnen intensiv kennenlernen und sich am Ende vielleicht sogar in eine von ihnen verlieben.

Vor Negativ-Kommentaren hat Sophia Lemke keine Angst.

Dass sie ihren potenziellen Partner nackt vor einer Kamera trifft und damit gleich mal mehrere Phasen des Kennenlernens überspringt, das hat Lemke nicht gestört. "Für mich hat das Nackt sein beim Dating weder Vor- noch Nachteile." Weil auch alle anderen Teilnehmenden ohne Kleidung waren, habe man den Umstand ohnehin schnell vergessen und habe sich verhalten, als würden sie ihre Anziehsachen noch anhaben. Von Berührungsängsten keine Spur.

Doch 11.500 Kilometer entfernt im züchtigen Bayern reagieren vielleicht nicht alle Menschen so locker auf Lemkes TV-Auftritt. "Das ist mir egal, die Leute reden ohnehin über mich, weil ich auf Instagram sehr freizügig unterwegs bin", entgegnet die Marktheidenfelderin auf die Anmerkung. In Würzburg würden ziemlich viele Menschen ihr Profil kennen, auch weil sie früher als Barkeeperin in der Diskothek Mannygreen gearbeitet habe. "Negatives kommt immer nur hinter meinem Rücken und da ist es mir dann ehrlich gesagt egal."

Nackt sein, sei nichts Verwerfliches, erklärt sie. Auch ihr Arbeitgeber hätte nichts gegen die Sendung einzuwenden gehabt. Die gelernte Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik hat ihre Teilnahme auch dort im Vorfeld offen kommuniziert. Ob sie mit ihrer aufgeschlossenen Art am Ende auch Single-Mann Fabio De Pasquale von sich überzeugen konnte?

Die Sendung läuft online über den Streaming-Dienst Paramount+. Bisher war die Kandidatin aus Marktheidenfeld noch nicht im Format zu sehen. Das könnte sich in der nächsten Folge ändern.