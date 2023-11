Würzburg

10:17 Uhr

Wie in Berlin: Letzte Generation besprüht Hörsaalgebäude an der Uni Würzburg am Hubland mit Farbe

Letzte Generation beschmiert am Dienstagmorgen das Zentrale Hörsaalgebäude mit orangener Farbe.

Plus Am Dienstag haben sich mehrere Mitglieder der Letzten Generation vor der Universität in Würzburg versammelt und das Hörsaalgebäude mit orangener Farbe beschmiert.

Von Gina Thiel, Sophia Scheder

Nach dem Brandenburger Tor in Berlin trifft es jetzt auch Würzburg. Nachdem die Letzte Generation ihren Protest in den vergangenen Wochen hauptsächlich auf Berlin konzentriert hatte, wird sie nun in Würzburg aktiv. Seit 9.45 Uhr stehen mehrere Mitglieder der Organisation vor dem Zentralen Hörsaalgebäude und halten ein Banner, auf dem "Wissen ist Verantwortung" steht, hoch. Zuvor hatten sie die Fassade und Fenster des Gebäudes mit orangener Farbe beschmiert.

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Sie habe inzwischen Platzverweise verteilt, erklärt Esther Knemeyer, Pressesprecherin der Uni Würzburg. Fünf Mitglieder der Letzten Generation seien Teil der Aktion gewesen. Zwei davon seien aktiv gewesen und hätten das Gebäude besprüht, drei hätten dabei zugeschaut. Sie haben Hausverbote für die Uni erhalten.

