Veitshöchheim

12.02.2023

Wie nach Fastnacht in Franken noch gefeiert wurde und ein Veitshöchheimer zur Altneihauser Feierwehrkapell`n kam

Plus Für viele Ehrengäste war es die beste aller "Fastnacht in Franken"-Sendungen. Und die Altneihauser stießen mit der fränkischen Weinkönigin sogar mit einem Frankenwein an.

Von Angelika Kleinhenz, Folker Quack Artikel anhören Shape

Nach der gelungenen Live-Sendung "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim trafen sich Künstlerinnen und Künstler, BR-Mitarbeiter und viele der prominenten Gäste noch zu einer After-Show-Party, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Vor allem Regisseur Thomas Kornmayer fiel ein Stein vom Herzen, das alles so gut geklappt hat. "Gerade der Start mit vielen kurzen Nummern und dem Fastnachts-Flashmob aller Künstler war eine große Herausforderung", sagte er nach der Sendung.

