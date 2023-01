Wie sich die Preise für Diesel und Benzin zusammensetzen - und warum der Literpreis bis zu 30-mal täglich schwankt

Plus Auf die Preisbildung von Kraftstoffen wirken sich unterschiedliche Einflüsse aus. Manche können genau beziffert werden – andere nicht. So entstehen die Preise.

Zu Jahresbeginn sind die Kraftstoffpreise zwar wieder günstiger als zum Höhepunkt des teuersten Tankjahres aller Zeiten, dem Jahr 2022. Doch von Entspannung kann noch immer nicht die Rede sein. Insbesondere den Dieselpreis hält der ADAC für zu hoch. Viele Komponenten bestimmen dabei den Preis von Diesel und Super E10. Doch die Mineralölkonzerne halten sich bedeckt, was ihre Preisgestaltung anbelangt.