Wie sicher ist Unterfranken? Polizei registriert mehr Gewaltkriminalität, Cybercrime und Drogendelikte

Plus In fast allen Bereichen von Kriminalität steigen die Fallzahlen - besonders bei Cybercrime und Diebstahl. Bei der Aufklärungsquote liegt Unterfranken vorne.

Die Corona-Jahre hatten für das Polizeipräsidium Unterfranken zumindest einen positiven Effekt: sinkende Fallzahlen in fast allen Bereichen des Verbrechens. "Diese Phase liegt nun klar erkennbar hinter uns", erklärt Polizeipräsident Detlev Tolle im Vorwort zur Sicherheitsbilanz des Polizeipräsidiums Unterfranken für 2023.

Der stellvertretende Polizeipräsident Holger Baumbach präsentierte am Freitag gemeinsam mit Kriminaldirektor Manuel Rösch und Polizeirat Nicolas Rumpel die Fakten: 50.385 Straftaten im Jahr 2023 - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent.