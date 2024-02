Güntersleben

11:30 Uhr

Wie SPD-General Kevin Kühnert am Faschingsdienstag Genossen und Gäste in Güntersleben zum Wummern bringt

"Klare Kante" sollte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Faschingsdienstag in Güntersleben zeigen - und enttäuschte nicht.

Plus Er poltert nicht. Er ist auch kein Stammtisch-Redner. Dennoch schafft es SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in Güntersleben, Parteifreunde und Gäste zu begeistern.

Von Thomas Fritz

Am Rathaus in Günterslebern wummern am Faschingsdienstag die Bässe. Junge Leute springen und tanzen zur Musik. Ein paar Straßen weiter in der kleinen Schulturnhalle in der Weinbergstraße dröhnt auch der Lautsprecher. Ein technisches Problem, das die Genossen des SPD-Ortsvereins aber in den Griff bekommen. Zumindest als SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert mit seiner Rede beginnt, ist das Wummern vorbei. Aber nur im Lautsprecher.

Für den Politiker aus Berlin ist der Faschingsdienstag in Bayern ein normaler Werktag. Für den stellvertretenden SPD-Bürgermeister und Ortsvereinsvorsitzenden Gerhard Möldner ist er das nicht. Kurz nutzt er auch die Chance zu zeigen, dass er neben politisches auch Faschings-Talent hat. Die gut 180 Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt er mit einer Büttenrede auf gut Fränkisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen