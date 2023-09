Theinheim

04:00 Uhr

Wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer im Restaurant? Wirt aus Unterfranken warnt vor "Tod für die ländliche Gastronomie"

Wirt und Küchenmeister Michael Bayer aus Theinheim (Lkr. Haßberge) warnt: Wird der verminderte Steuersatz in der Gastronomie aufgehoben, müssten zahlreiche Gasthöfe in Unterfranken schließen.

Plus Kanzler Scholz hat versichert, die niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie bleibt. Doch entschieden ist das noch nicht. Nicht nur im Gasthof Bayer wächst die Sorge.

Von Christina Bartholome

Das Schäuferla mit Sauerkraut und Klößen im Brauerei-Gasthof Bayer in Theinheim (Lkr. Haßberge) kostet 14,80 Euro – noch. Denn Wirt Michael Bayer befürchtet, dass er den Preis zum Jahreswechsel anheben muss. 2020 ist der Steuersatz für Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden - doch diese Regelung läuft zum Jahreswechsel aus. Beschließt die Bundesregierung nicht, den verminderten Satz beizubehalten, fürchtet Bayer das Ende für viele Gasthöfe in der Region.

Existenznot in der Pandemie: Bundesregierung senkte Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent

Weil Restaurants und Cafés in der Corona-Pandemie schließen und hohe wirtschaftliche Ausfälle verbuchen mussten, senkte die Bundesregierung im Sommer 2020 den Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie. Statt 19 Prozent wurden - zunächst für ein Jahr - nur sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig. Für Getränke galt weiterhin der reguläre Steuersatz von 19 Prozent.

