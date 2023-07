Würzburg/Schweinfurt

13:27 Uhr

Wieder bis zu 38 Grad: Wie lange das Wetter in Unterfranken noch "nicht nur heiß, sondern sehr heiß" bleibt

Hochsommerliche Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst für Unterfranken auch in den kommenden Tagen.

Plus Ein Wetterexperte rechnet in dieser Woche erneut mit sehr hohen Temperaturen. Doch bald ist ein wenig Abkühlung für Unterfranken in Sicht.

Am Dienstag erreicht die Hitzewelle in Unterfranken voraussichtlich den vorläufigen Höhepunkt: Bis zu 38 Grad Celius sagt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) voraus. Danach soll es dem Meteorologen zufolge erstmal wieder etwas kühler werden.

Für den heutigen Montag gibt der Wetterdienst Entwarnung: Mit Gewittern sei im Verlauf des Tages in Unterfranken nicht mehr zu rechnen. Auch in der Nacht zum Dienstag seien Gewitter im nördlichen Bayern "sehr unwahrscheinlich", sagt Wolz. Allerdings gilt eine Hitzewarnung für alle unterfränkischen Landkreise – ausgenommen Rhön-Grabfeld. "Die Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen", teilt der Wetterdienst mit. Man solle nach Möglichkeit die Hitze meiden, ausreichend Wasser trinken und Innenräume kühl halten.

