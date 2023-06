Wieder Kampfjets über Main-Spessart: Sind die Flüge Teil des Nato-Großmanövers "Air Defender 23"?

Plus Erneut kam es zu anmeldepflichtigen Militärübungen über Main-Spessart. Worum es sich dabei handelte – und worum nicht.

Wie bereits vergangene Woche jagten auch diesen Mittwoch und Donnerstag wieder Kampfflugzeuge im Tiefflug über Main-Spessart. Sichtungen des Geschwaders gab es dieses Mal unter anderem über Marktheidenfeld, Karlstadt und Lohr und Himmelstadt.

Auf die Nachfrage dieser Redaktion bestätigte eine Sprecherin des Luftfahrtamts der Bundeswehr exemplarisch die Manöver über Marktheidenfeld, wo die Radardaten vom Mittwoch um 9.50 Uhr zwei Tornado Kampfflugzeuge mit einer Flughöhe von 420 Metern über Grund erfassten. Um 15.08 Uhr hätten zudem erneut zwei Tornados der Bundeswehr den Bereich Marktheidenfeld in Richtung Süden überflogen. Mit einer Flughöhe von 240 Metern wurde dabei die Tiefflugmindesthöhe für Kampfflugzeuge von 300 Metern unterschritten, was jedoch vorab entsprechend angemeldet worden sei.