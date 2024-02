Bad Neustadt

11:29 Uhr

Wieder Leben im ehemaligen Oyzeri in der Innenstadt von Bad Neustadt: Der neue Chef ist erst 18 Jahre alt

Bejan Mustafi eröffnete in Bad Neustadt das "Restaurant Taverna Greek Food". Der 18-Jährige leitet bereits die "Babylon Shisha- und Cocktail Lounge" im hessischen Schlüchtern.

Plus Bejan Mustafi eröffnete am Bad Neustädter Marktplatz das "Restaurant Taverna Greek Food". Wie es dazu kam und warum er sich bereits mit 18 selbstständig machte.

Von Kristina Kunzmann

Mehr als ein Jahr lang stand das Lokal mit den blauen Fensterrahmen in der Innenstadt von Bad Neustadt leer. Nun kehrte ins ehemalige "Griechische Spezialitätenrestaurant Café Oyzeri" neues Leben ein: Bejan Mustafi eröffnete dort am 1. Februar das "Restaurant Taverna Greek Food". Nach einer fünftägigen Schließung, weil der Küchenchef krank war, werden in der Gastwirtschaft seit einigen Tagen wieder Gäste empfangen.

In dem Restaurant am Bad Neustädter Marktplatz wurden laut Bejan Mustafi kleinere Renovierungen vorgenommen. Das Speisenangebot ist ähnlich zu dem der Vorbetreiber. "Wir bieten griechische Küche, Salat, Pizza und anderes internationales Essen an. Außerdem wechselnde Tagesgerichte und nachmittags Kaffee und Kuchen", erklärt Küchenchef und Koch Stavros Kalterimidis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .