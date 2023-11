Würzburg

04:00 Uhr

Wieder Medikamentenmangel im Winter: Was tun gegen die Lieferengpässe in Deutschland, Frau Prof. Holzgrabe?

Plus Arzneimittel werden knapp, warnt die Würzburger Professorin Ulrike Holzgrabe. Die Pharmazeutin sagt: Die Politik macht zu wenig – und das falsche. Was jetzt zu tun wäre.

In Deutschland fehlen auch in diesem Winter wieder Arzneimittel. Schon vor einem Jahr sorgten Lieferengpässe für massive Probleme, die Politik versprach Abhilfe. Jetzt warnt Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin am Lehrstuhl für Pharmazie und Medizinische Chemie der Uni Würzburg: "Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, das zu ändern."

Holzgrabe analysiert in einem aktuellen Forschungsprojekt mit Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften globale Lieferketten und Abhängigkeiten in der Medikamenten-Produktion – und sucht nach Wegen, um Engpässe künftig zu verhindern. Im Gespräch erklärt die Pharmazeutin, wie das funktioniert, warum die Ideen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) unrealistisch sind und was sie vom Medikamenten-Horten hält.

