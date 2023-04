Würzburg

vor 33 Min.

Wieder Warnstreik in Würzburg: Am Dienstag stehen im Stadtgebiet weitgehend die Busse still

Plus Aufgrund eines Warnstreiks stehen im Würzburger Stadtgebiet an diesem Dienstag überwiegend die Busse still. Der Schienenersatzverkehr ist davon nicht betroffen.

Von Lisa Schmachtenberger Artikel anhören Shape

In Würzburg müssen sich an diesem Dienstag Bürgerinnen und Bürger wieder auf Ausfälle im städtischen Busverkehr einstellen. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (WVV) in einer Pressemitteilung informiert, rufe die Nahverkehrsgewerkschaft ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Davon sei auch die Omnibus-Betriebsgesellschaft mbH (NVG) betroffen. Nach Angaben der WVV würden an diesem Dienstag fast alle städtischen Omnibuslinien ausfallen. Ausnahmen: Die Linien 7,9,10,12,24,25 und 35 hingegen fahren nach regulärem Fahrplan.

Der derzeit aufgrund der Gleisarbeiten am Dom eingerichtete Schienenersatzverkehr sei von dem Streik nicht betroffen, ebenso die Buslinien des Landkreises.

