Wiesenfeld/Bamberg

04:00 Uhr

Wiesenfeld in quälender Ungewissheit: Gibt es doch noch einen Prozess 30 Jahre nach dem Mord an Sabine Back?

Plus Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Bamberg zum Mord an der jungen Sabine Back in Wiesenfeld lässt seit Monaten auf sich warten. Warum das so ist.

Von Manfred Schweidler

Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit ein Mörder in Wiesenfeld (Lkr. Main-Spessart) die 13-jährige Sabine Back in einem Pferdestall brutal misshandelte, tötete und heimlich in einer Klärgrube versteckte. 30 Jahre später ist ungewisser denn je: Wird ein Bekannter des Mädchens nun des Mordes überführt? Oder wird die Akte als unerledigt geschlossen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

