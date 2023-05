Wiesentheid

10:27 Uhr

Wilder Westen auf der A 3: Autofahrer erst abgedrängt und dann verprügelt

Plus Auf der A 3 bei Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) wurde ein Auto durch drei Kastenwagen zum Anhalten gezwungen. Was folgte war eine Körperverletzung.

Von Bearbeitet von Dominik Förster Artikel anhören Shape

Zu einer filmreifen Szene kam es am Samstagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid (Lkr. Kitzingen): Ein Mann wurde in seinem Auto von drei Kastenwagen eingekeilt, zum Anhalten gezwungen und dann geschlagen.

Gegen 7 Uhr teilte ein 31-Jähriger der Polizei über Notruf mit, dass er soeben von drei weißen Kastenwagen mit Frankfurter Zulassung regelrecht eingekeilt, zum Anhalten gezwungen und im weiteren Verlauf geschlagen worden sei, schreibt die Autobahnpolizei Biebelried.

Polizei sucht nach Zeugen

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen