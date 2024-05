Heuchelhof

17:00 Uhr

Wildes Parken am Würzburger Heuchelhof: Stadt verteilt mehr Knöllchen, 55 bis 100 Euro für Parken im Halteverbot

Plus Weil Anwohnern am Würzburger Heuchelhof die alternativen Stellplätze zu weit weg sind, parken sie häufig in Feuerwehreinfahrten oder auf Gehwegen.

Von Patrick Wötzel

Seitdem große Teile der maroden Tiefgaragen im Gebiet "H1" am Heuchelhof aus Sicherheitsgründen gesperrt wurden, ist die Parkplatz-Situation im Stadtteil angespannt. Weil fast 1000 unterirdische Parkplätze wegfallen, werden regelmäßig viele Autos in den Feuerwehrzufahrten des Quartiers abgestellt. Der Kommunale Ordnungsdienst sei laut Stadt hier angesichts der Gesamtsituation mit sehr viel Augenmaß unterwegs gewesen.

Jetzt will die Stadt bei Verstößen gegen das absolute Halteverbot aber hart durchgreifen: Das Bußgeld beträgt 55 Euro, bei Behinderung eines Einsatzes werden 100 Euro und ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister fällig. Wer auf Fußwegen parkt, soll ebenfalls vermehrt verwarnt werden.

