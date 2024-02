Retzstadt

11:00 Uhr

"Wir arbeiten jetzt schon unter Mindestlohn": Retzstadter Landwirt gibt Einblick, warum Subventionen nötig sind

Plus Landwirte müssen oft als Familienunternehmen zu Weltmarktpreisen produzieren. Deshalb gibt es Subventionen. Viel verdienen sie trotzdem nicht, sagt ein Landwirt aus Main-Spessart.

Von Peter Schlembach Artikel anhören Shape

Andreas Köhler und sein Vater Karl sagen, sie sind mit "Herzblut" Landwirte und bewirtschaften in Retzstadt den Köhlerhof. Dort ziehen sie rund 350 Kälber groß. Als ein "Kindergarten für Rinder", beschreibt Andreas Köhler den Betrieb. Daneben betreiben sie Ackerbau. Der Betrieb ist auf Subventionen angewiesen, um zu wirtschaften und trotzdem sagt Andreas Köhler: "Wir arbeiten jetzt schon unter Mindestlohn."

Die Landwirtschaft wird subventioniert wie kein anderer Bereich in der Europäischen Union. Die Agrarsubventionen waren im Jahr 2021 mit über 55 Milliarden Euro der größte Posten im EU-Haushalt. In Main-Spessart kamen davon laut der Datenbank "Farmsubsidy" knapp 11 Millionen Euro an. Einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag erhält der Köhlerhof in Retzstadt pro Jahr an Subventionen von der EU. Mit einer bewirtschafteten Fläche von 280 Hektar gehört der Betrieb zu einem der größten in Main-Spessart. Nur etwa 30 Betriebe im Landkreis bewirtschaften mehr als 200 Hektar, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen