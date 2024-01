Bad Neustadt

08.01.2024

"Wir haben die Schnauze voll": 1500 Teilnehmer und 800 Traktoren bei Bauernprotest in Bad Neustadt

Plus Am Montagnachmittag platzte der Festplatz fast aus allen Nähten: Landwirte aus der gesamten Region kamen mit mehr als 800 Traktoren, um ihrem Ärger Luft zu machen.

Von Julia Back, Kristina Kunzmann, Michael Endres, Sigrid Brunner

Das Tuten der Hupen von Traktoren und Lkw, das seit dem frühen Morgen überall im Landkreis zu hören war, konzentrierte sich am Montagnachmittag auf die Innenstadt von Bad Neustadt. Nach den Aktionen am Morgen hatte der Bayerische Bauernverband Rhön-Grabfeld zu einer Kundgebung auf den Festplatz am Busbahnhof eingeladen. Schon lange vorher trafen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit rund 800 meist PS-starken Gefährten am Kundgebungsgelände ein, wo der Parkraum bald bis zum letzten Platz gefüllt schien.

Bei Sonnenschein, aber beißender Kälte führte bei vielen der rund 1500 Teilnehmenden der Weg vor die Bühne zunächst über den Grillstand, wo die Helfer einen enormen Ansturm bewältigen mussten und die 1000 geplanten Bratwürste nicht lange reichten. Schon vorab wurden 1600 Stück nachbestellt.

