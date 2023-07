Schweinfurt

15:00 Uhr

"Wir halten zusammen": Wie Schweinfurter Edeka-Märkte mit dem Streik und leeren Regalen umgehen

Wie auf diesem Bild von einer Edeka-Filiale in Würzburg sieht es auch in vielen Schweinfurter Märkten aus: Lücken in den Regalen, teilweise sogar komplette Leerstände.

Plus Seit vier Wochen sorgt der Streik in einigen Zentrallagern für ausfallende Lieferungen. Welche Produkte fehlen und was die Filialen dagegen unternehmen.

Von Julia Rüther

Kundinnen und Kunden, die bei Edeka einkaufen möchten, müssen aktuell damit rechnen, nicht alle Punkte auf ihrer Einkaufsliste abhaken zu können. Denn mittlerweile ist der Warenbestand in vielen Märkten lückenhaft; teilweise stehen sogar ganze Regale leer.

Manche mag das an die Zeiten der Hamsterkäufe während der Corona-Pandemie erinnern, als vielerorts vor allem Speiseöl und Toilettenpapier ausverkauft waren. Dieses Mal ist der Mangel von Produkten jedoch nicht auf das Kaufverhalten der Kundschaft zurückzuführen, sondern auf die Bestreikung der Edeka Logistikzentren in Gochsheim, Marktredwitz, Sachsen bei Ansbach und Berbersdorf.

